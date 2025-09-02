6人組ボーカルグループ・FYURAが2025年夏、初となるツアー「FYURA 1st LIVE TOUR〜東京だよ! 大阪やでぇ! 全員集合!!」を敢行した。【画像】FYURA、東京公演の様子（全13枚）映画『片思い世界』の劇中で流れる合唱曲「声は風」のインフォーマルソングで、2025年4月7日にデビュー。以降、5か月連続で様々な音楽性の楽曲をリリースしてきた彼女たちが、その集大成とも言える公演を8月22日に東京・渋谷WWW、30日に大阪・Music Club JA