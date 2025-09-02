株式会社きしろ代表取締役会長で、馬主として「メイショウ」の冠名で親しまれる松本好雄（まつもと・よしお）さんが膵臓（すいぞう）がんのため8月29日に死去したことが2日、分かった。87歳だった。代表取締役会長を務めていた株式会社きしろによると通夜、告別式は近親者のみで執り行われ、後日お別れ会を予定している。1974年に馬主免許を取得し、翌年2月9日の京都6Rチェリーパス（8着）で馬主デビュー。冠名のメイショウは