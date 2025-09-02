中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領（ゲッティ＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は2日、北京で会談した。新華社などが報じた。両首脳は北京で3日に行われる抗日戦争勝利80年の記念行事に出席する予定。本格的な対面の首脳会談は5月にモスクワで対ドイツ戦勝80年記念日に合わせて実施して以来で、両首脳は「戦勝国」としての立場を誇示した。中ロの結束をアピールし、ウクライナ侵