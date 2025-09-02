2025年9月1日から30日までの期間、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は公式アプリにて「アプリ限定100円引きクーポン」を配信しています。タイムサービスを狙えばさらにお得公式アプリ限定で配布しているのが、"店頭支払い専用"で利用できる100円引きクーポン（1枚）です。対象商品は、お弁当、おかずのみ、バラエティボックス。オードブル、パーティプレート、特注弁当、ライス単品、サイドメニュー、スープ類、デザ