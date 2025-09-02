きょう2日に放送されるテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）では、西郷隆盛ゆかりの書状が登場。衝撃の鑑定額が出る。【動画】「これ本当？」今田耕司も疑いの眼差し…西郷隆盛が死を覚悟して書いたとされる書状お宝は、依頼人の祖父が手に入れ、50年以上前から鹿児島の実家でずっと保管している、西郷隆盛が島流しにされた際に死を覚悟した絶海の孤島で書かれたという書状。本物であれば、貴重な一品だが