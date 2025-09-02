日本陸連は２日、東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）の日本代表８０人を発表。男子５０００メートルは森凪也（ホンダ）が初の代表入りを果たした。森は所属先を通じ、「幼少期から現在にかけて、１番好きになれたものが中学生の時に出会った陸上競技でした。やがて、陸上競技は僕の人生の中心となりました。その中で、絶対に無理だと思いつつも、諦めきれなかった夢が日本代表のユニフォームを着て世界陸上に