ドジャーズ・大谷翔平投手（３１）のモデルショットが２日、公開された。ブランドアンバサダーを務める「ＢＯＳＳ」が秋冬コレクションを発表。大谷がグレーのスーツを着こなす姿に加え、茶色のニットにコートを合わせたショットも公開された。「ＢＯＳＳ」では「本コレクションの顔として登場する大谷翔平選手は、精緻（せいち）なテーラリング、革新的なクラフツマンシップ、そして極上の素材を融合させたワードローブを鮮や