２日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念活動プレスセンターの第３回記者会見。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京9月2日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動のプレスセンターは2日午前、3回目の記者会見を開いた。会見には、八路軍で戦った日本人兵士・小林清氏の息子の小林陽吉氏ら、抗日戦争の勝利に貢献した外国人や遺族代表が出席し、抗日戦争への思いを語り、記者の