◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）９月２日＝栗東トレセンママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、２３年のスプリンターズＳの勝ち馬。今年はオーシャンＳで久しぶりの勝利を挙げて完全復活した。坂路で見守った池江調教師は「順調に来ています。爪の心配があったけど、今年は（レースに）使えているし、しっかりと乗り込めている」と自信の表情だった。８月２８