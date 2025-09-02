ビジネスパーソンなら最低限知っておきたい銀行にまつわる豆知識をご紹介します（写真：yamahide／PIXTA）「銀行はオワコン」「フィンテックで銀行がなくなる」――。そんな声も聞かれるなか、本当に銀行ビジネスに未来はないのでしょうか。実は、銀行を取り巻く環境は大きく変化し、三菱UFJ、三井住友、みずほの3大メガバンクは、2024年3月期、2025年3月期と過去最高益を記録し、姿を消していた就職ランキングにも再登場していま