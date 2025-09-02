台湾当局がきのう（1日）、東京電力福島第一原発の事故を受け、続けてきた日本産食品に対する輸入規制を全面的に解除する方針を発表したことについて、林官房長官は「被災地復興を後押しする前向きな動き」だとして歓迎しました。台湾当局は福島第一原発の事故後、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5つの県で生産された食品に対して「産地証明書」や「放射性物質検査報告書」の提出を求めてきましたが、1日、これを撤廃する方針を発