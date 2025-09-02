これまで5度当選し、国会で院内代表を務めたこともある与党「国民の力」の重鎮クォン・ソンドン議員が、「会期中に逮捕される国会議員」として記録される危機に直面している。【写真】旧統一教会と前大統領夫人のつながりとは？現職議員が会期中に拘束されるには、国会本会議での逮捕同意案の表決を経なければならない。特別検察官（特検）が法務部に請求し、法務部が大統領の裁可を経て国会に送付して表決を求めるという手順だ。