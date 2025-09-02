◇MLB アストロズ8-3エンゼルス(日本時間2日、ダイキン・パーク)エンゼルスの菊池雄星投手がアストロズ戦に先発登板。2回から5イニング連続失点を重ね、「6回途中5失点」で今季10敗目となりました。菊池投手は初回、いきなり二つの四球で1アウト1、2塁のピンチを背負います。それでも後続は二者連続三振に打ち取り、無失点で切り抜けます。しかし2回、甘く入ったカーブをレフトスタンドに運ばれ、ホームランで先制を許します。さら