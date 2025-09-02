【モデルプレス＝2025/09/02】女優の岡田結実が1日、自身のInstagramを更新。母親でタレントの岡田祐佳との外食の様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】岡田結実「肌綺麗」と話題の美人母顔出し◆岡田結実、母親とのかき氷デート報告岡田は「最近の美容と食」とテーマを掲げ、近況がうかがえる写真を複数枚投稿。母親とスイーツ店を訪れた際の2ショットについては「ままとかき氷食べに行ったとらやあんスタンドずっと行