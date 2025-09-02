【モデルプレス＝2025/09/02】SUPER EIGHTの横山裕が、9月1日放送の日本テレビ系「完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜」に出演。事務所の先輩や後輩からの応援の裏側が明かされた。【写真】横山会サプライズ登場を事前にバラしていたメンバー◆城島茂、チャリティーランナー経験からの激励8月30日・31日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」でチャリティーランナーとし