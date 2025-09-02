チュートリアルの徳井義実が１日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、０１年のＭ−１グランプリで、史上最低の５０点を取った時の事を振り返った。徳井は０１年のＭ−１について「未だに忘れられへん。スタジオの玄関に札束がブワーッと飾られていて」「松本さんにもほぼ会ったことが無い状態。おかしくなる寸前だった」と想像を絶する緊張感だったと振り返った。ウエストランド井口浩之は「みんなえづいてたとか