仕事はチームワークが大切です。人間関係が悪いと、仕事のやりがいやモチベーションもダウンし、生産性も低くなりますよね。ただ、わざと職場の雰囲気を悪くする「人間関係クラッシャー女」という人が存在するようで……。今回は、職場の人間関係クラッシャー女の話をご紹介いたします。言ってもない悪口を言いふらす「最近、職場の人間関係がギクシャクしているような感じがしていたんです。ある日、同僚に、私の仕事ぶりが雑だと