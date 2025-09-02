日本テレビ系特番「完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側〜子供たちのために走った真夏の挑戦！〜」（午後9時）が1日、放送された。チャリティーランナーを務めたSUPER EIGHT横山裕（44）が、酷暑の中での練習期間を「1回も暑いと思わなかった」と振り返り、その理由を語った。先月30、31日に放送された「24時間テレビ48」でチャリティーランナーを務め、105キロを完走した横山に密着した特番。1日目のゴール直前、横山は右足の痛