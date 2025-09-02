セブン‐イレブンから、どこから食べても具材の美味しさが口いっぱいに広がる「旨さ相盛おむすび」が登場！上部と中具の2カ所に具材をたっぷり盛り付け、ごはんの量も通常の約1.5倍もある、食べ応えのあるおむすびです☆ セブン‐イレブン「旨さ相盛おむすび」 発売日：2025年9月6日（土）〜順次取扱店舗：全国のセブン‐イレブン店舗 セブン‐イレブンから、消費者のニーズに応えた具材の盛り付けが最大の特