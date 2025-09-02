学歴詐称の疑いが指摘された静岡県伊東市の田久保真紀市長に対する不信任決議案が１日開かれた定例市議会に提出され、全会一致で可決された。元逗子市長で、現在「長島法務コンサルティング行政書士事務所」代表行政書士の長島一由氏は「市長は約１２３万円以上得をするけど、市民は４５００万円損をするというスキーム！？」と独自の分析をした。長島氏は「想定されたとおり、議会は市長を刑事告発したほか、第１回目の不信