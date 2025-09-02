ＴａｌｅｎｔＸが後場上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、ＫＩＲＩＫＡＥ（東京都目黒区）が運営するスタートアップ向け採用支援サービスの一部事業を譲受したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 ＫＩＲＩＫＡＥは現場起点の採用改善を支援する実践的サービスとして、多くのスタートアップ企業に伴走してきた実績を有する企業。今回の譲受により、ＫＩＲＩＫＡＥが培った知