サントリー食品インターナショナルが乱高下している。２日午前に国内メディア各社が、サントリーホールディングスが同日午後３時から緊急記者会見を開き、鳥井信宏社長らが出席する、と伝えた。これを受けて同社株は上げ幅を拡大したが、東京新聞が午後に入り、「経済同友会代表幹事でサントリーホールディングス（ＨＤ、大阪市）代表取締役会長の新浪剛史氏（６６）が１日、サントリӦ