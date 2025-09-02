エイチームホールディングスが後場に入り強含んでいる。正午ごろに株主還元方針を変更すると発表しており、好材料視されている。 ２４年９月に発表した中期経営計画で掲げた「総還元性向平均１００％」及び「株主還元の総額４０～５０億円」の達成に向けて、２６年７月期から２８年７月期まで累進配当を導入するほか、２６年７月期から中間配当を実施する。変更に伴い、２６年７月期の配当予想は、中間・