午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２５１、値下がり銘柄数は３１７、変わらずは４７銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に卸売、海運、石油・石炭、ガラス・土石、保険、鉄鋼など。値下がりは機械のみ。 出所：MINKABU PRESS