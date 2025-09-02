政府はきょう、「地方創生2.0」の柱の一つとして、都道府県域を超え、産業や観光振興を財政支援する新たな制度を創設する方針を明らかにしました。石破総理は、地域の成長に繋がる枠組みだとして期待を示しました。石破総理「自治体や産業界からの意欲的な連携宣言を期待しております」政府はきょう、都道府県域を超えた産業や観光などの振興を「広域リージョン連携」と位置付け、財政支援する新たな制度を創設すると表明しました