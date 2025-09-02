ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『ファンタジア』の公開85周年を記念してつくられた特別感たっぷりな、ディズニーデザイン「10金オーダーリング」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「10金オーダーリング」ファンタジア © Disney 価格：99,0