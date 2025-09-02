【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Stary Kidsが8月にリリースした韓国4作目の最新フルアルバム『KARMA』が、米国ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で7作連続となる1位を獲得。同チャート70年の歴史で初の記録となり、前人未到の快挙となった。 ■2022年の『ODDINARY』から今作『KARMA』まで計7作連続で1位を獲得！ 米ビルボードが8月31日（現地時間）に発表した記事に