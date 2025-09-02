¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ÎÎëÌÚ¿´¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢µÈÂôÎ¼¡¢¿ûÅÄ¾­Úö¡¢ÌîÂ¼¼þÊ¿¤Î¡È12Ç¯Á°¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛµÈÂôÎ¼¡õ¿ûÅÄ¾­Úö¡õÌîÂ¼¼þÊ¿¤Îµ®½Å¤Ê¡È12Ç¯Á°¡É¤Î¼Ì¿¿¡ÊÁ´Éô3Åê¹Æ¡Ë 3¿Í¤Ï2013Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÆü¾ï¡Ù¤Ç¶¦±é¡£Éô³è¤âÊÙ¶¯¤â´èÄ¥¤é¤º¡¢Æü¡¹¤ò¤À¤é¤À¤é¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÈó¥â¥Æ¹â¹»À¸¥¿¥À¥¯¥Ë¡¢¥è¥·¥¿¥±¡¢¥Ò¥Ç¥Î¥ê¤ÎÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤ò±é¤¸¤¿¡£ ¢£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ»Ä¤ë¡È12Ç¯Á°¡É¤ÎµÈÂôÎ¼¡õ