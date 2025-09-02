バレーボール女子の「世界選手権（2025世界バレー）」は1日、タイ・バンコクで決勝トーナメント・ラウンド16の2試合が行われ、ベスト8が出揃った。世界ランキング4位の日本は3日19時から、準々決勝で同8位のオランダと対戦する。 ■世界バレー女子、8強出揃う 世界バレーで予選ラウンドを通過した16カ国が決勝ラウンドに進出。ベスト8には日本、オランダ、アメリカ（同6位）、トルコ（同5