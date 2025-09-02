米ペンシルベニア州のテーマパークでモノレールの線路上を子どもが歩く出来事があった/Maruo Bekhit（ＣＮＮ）米ペンシルベニア州のテーマパークでモノレールの線路上を子どもが歩く出来事があった。目撃した人々がパニックに陥るなか、ひとりの男性が線路によじのぼり、子どもを救出した。男性が子どもを無事抱きかかえると、かたずを飲んで見守っていた観衆からは拍手と歓声がわきあがった。男性は「父性本能が働き」、助けに向