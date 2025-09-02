ライドオンジャパンは、ブラックジャックRPG「Brave × Junction(ブレイブジャンクション)」が、2025年9月25日(木)〜9月28日(日)に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025(以下「TGS2025」)に出展することを発表しました。 東京ゲームショウ2025 会期： 2025年9月25日(木)〜9月28日(日)場所： 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)出展名： ライドオンジャパン