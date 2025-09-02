八丈島の豊かな自然の中で心身を癒す特別な体験を提供するサウナトラック「JOKIGEN」はこのほど、八丈島の魅力をより多くの人へ届けるため、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にてプロジェクトをスタートした。東京から55分。都会の喧騒を忘れ、心身をリフレッシュする特別なサウナ旅へ誘うURL：https://camp-fire.jp/projects/846321期間：2025年8月25日〜10月31日目標金額：200,000円○■八丈島の新たな観光