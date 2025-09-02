歌謡コーラスグループ純烈の元メンバーで俳優の小田井涼平（54）が2日、X（旧ツイッター）を更新。ライブ活動を再開することを報告した。公式サイトで1日、ソロライブ開催を発表。「小田井涼平、グループ卒業から約3年・・・55歳の誕生日を迎える2026年2月に、初のソロライブの開催が決まりました！今回のイベントは、小田井がプロデュースする『エンタメ歌謡ライブ』"架空の歌番組"をコンセプトに、昭和の人気歌謡番組を再現した