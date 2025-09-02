B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、不二家（東京都文京区）の人気キャラクターで、今年75周年の「ペコちゃん」とコラボレーションしたキャンペーン「PEKO with ICE CREAM（ペコ ウィズ アイスクリーム）」を9月4日から期間限定で実施します。夢のコラボフレーバー同コラボでは、不二家の商品「ミルキー」をイメージした2種類のフレーバーや、ペコちゃんをモチーフ