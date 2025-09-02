タレントなえなの（24）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。夏休み期間の神田愛花の代打MCとして登場した。番組オープニングでMCハライチ澤部佑が「本日、神田愛花さん、夏休みのため、代打になえなのさんに来ていただきました」と紹介。黒いレースのドレスで登場した、なえなのは「よろしくお願いしまーす」と両手を振って客席に笑顔をふりまいた。澤部から「なえなのはこの番組は知ってますか」