ジョナサンは2025年9月4日、創業45周年を記念した新メニュー『あふれんばかりのスープパスタ』を全店で発売する。一部商品は2025年10月23日から、提供を開始する。〈『あふれんばかりのスープパスタ』4品の概要(各税込)〉『あふれんばかりのスープパスタ』は、試作を重ねて開発したこだわりのスープと、もっちりとした自家製生パスタを組み合わせた新メニュー。自家製生パスタは、スープとよく絡むリングイネで、デュラム小麦と北