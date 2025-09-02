お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が、1日にインスタグラムを更新。大きくなったお腹を写した近影を公開した。【別カット】第1子に微笑みかける蜂谷晏海（ほか3枚）2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産した蜂谷。今年7月に第2子の妊娠を報告した彼女が投稿したのは、第1子と写る家族ショットだ。複数公開されている写真には、大きなお腹の彼女が第1子を抱っこしながら笑顔でカメラ