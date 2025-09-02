バンダイナムコエクスペリエンスは、『セサミストリート』に登場するキャラクターの限定プライズ「かわいいBIGぬいぐるみ」と「かわいいぷちマスコット」を、2025年9月10日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」にて展開する。『セサミストリート』のプライズがナムコ限定で登場「かわいいBIGぬいぐるみ」と「かわいいぷちマスコット」は、生地やパーツといった素材にこだわっているとのこ