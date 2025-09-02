「メイショウ」の冠名で知られる馬主の松本好雄氏が８月29日未明に膵臓がんのため死去したことが２日、分かった。87歳。代表取締役会長を務めていた「株式会社きしろ」が発表した。 【写真】感動的でした！メイショウマンボがオークスを制し涙ぐむ松本好雄氏と武幸四郎騎手 松本氏は1938年１月６日生まれ、兵庫県出身。74年、日本中央競馬会に馬主登録し、皐月賞、ダービー、天皇賞春秋連覇を果たしたメイ