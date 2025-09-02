菅菅野の大量失点は守備の乱れによる影響が大きかった(C)Getty Imagesシーズン終盤、“オールドルーキー”にとって苦しいマウンドが続いている。オリオールズの菅野智之が現地時間8月31日、敵地でのジャイアンツ戦に先発し、4回途中までに今季ワーストタイとなる7失点と炎上。前回のレッドソックス戦に続いての負け投手となり、7敗目を喫している。【動画】菅野智之の冴えるスプリット！米記者も魅了する切れ味初回、ラファ