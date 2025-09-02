【モデルプレス＝2025/09/02】モデルでタレントのアンミカが1日、オフィシャルブログを更新。夫で米国人実業家のセオドール・ミラー氏と映画『ベストキッド レジェンズ』を鑑賞したことを報告し、仲睦まじい夫婦ショットを公開した。【写真】アンミカ「鉢巻姿が可愛すぎるやろ〜」イケメン夫顔出し2ショット◆アンミカ、夫との映画デート報告アンミカは「皆様、ご無沙汰しておりすみません！」と切り出し、日本テレビ系特番「24時