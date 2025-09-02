10月開かれる技能五輪全国大会に出場する若手技術者たちが２日、訓練の様子を公開しました。２日県庁では技能五輪全国大会に出場する県内の企業に所属する3人が訓練の様子を公開しました。技能五輪全国大会は23歳以下の若い職人や技術者たちが41の職種に分かれて技術や正確さなどを競い合う大会です。このうち県内に関連する企業からは「時計修理」の職種に男女8人が出場します。小さな部品を正確に張り付け時計のズレを無くすなど