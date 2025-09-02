1日（現地時間）、レヴァークーゼンはエリック・テン・ハーグ監督の解任を発表した。ブンデスリーガでは開幕から2試合連続未勝利と結果が出ていなかったことは確かだが、異例とも言える早さでシャビ・アロンソ前監督の後を継いだ新指揮官はクラブを去ることになった。このレヴァークーゼン首脳陣の決断に多くの人々が驚かされたが、当事者であるテン・ハーグ監督にとっても今回の決定は理解しがたいようだ。同監督は解任発表後に自