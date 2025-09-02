¥»¥ê¥¨A¤Î¥³¥â1907¤Ï¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°À¼ÌÀ¤ò¡Ö¥Ç¥ë¤ÏÄê´üÅª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅöÌÌ¤Î·×²è¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÀÒ´ü´Ö¤Î½ªÎ»¤òÁ°¤ËÎ¾¼Ô¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥³¥â¤Ç¤Î¥Ç¥ë¤Î³èÌö¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³èÌö¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥ê¤Ïºòµ¨9Ê¬¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£