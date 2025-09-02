近年、モバイルバッテリーの発煙・発火事故が世界中で問題となっていますが、発火する製品はほかにもあります。その中から、今回は「電子レンジ」をピックアップ。みなさん、電子レンジのお掃除、ちゃんとしていますか?電子レンジの庫内に残った食品カスや油汚れ。加熱を繰り返すとこげついて、炭素を多く含み電気を通しやすくなります。→こげた部分が高温になり、発煙・発火の原因に🔥秋のあったかメニューの前に、庫内の