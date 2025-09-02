第３２回Ｕ−１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表は２日、沖縄県高校選抜との壮行試合（セルラー那覇）に臨む。日本代表の先発は今夏の甲子園を制した沖縄尚学の１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、沖縄選抜の先発はチームメートの１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）が務める。超満員札止めの同球場で「沖尚対決」が実現する。１日にセルラー那覇で練習を終えた末吉は、新垣との投げ合