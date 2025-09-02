女優の堀田真由が２日、都内で第一三共ヘルスケア社の「『ミノンアミノモイスト』新ミューズ＆新ＴＶ―ＣＭ発表会」に出席した。商品は１０年ぶりにリニューアル。「私も今年でデビューから１０年。ご縁を感じました」と笑顔。最近リニューアルしたことには「家の中の配置を変えた」。「友だちのコラージュアートの個展に行って、初めて購入した。友だちの作品を新たに飾っています」と説明した。乾燥などに苦しむ敏感肌に