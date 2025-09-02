糸魚川市で2日午前、市内の田んぼで車両が炎上し、燃えた車両から1人の遺体が発見されました。遺体は性別不明、身元不明ということです。警察によりますと2日午前10時ごろ、糸魚川市根小屋の田んぼで、車両が燃えているという通報が消防にあったということです。現場では燃えた車両から年齢や性別不明の1人の遺体が見つかっています。警察が遺体の身元や車両火災の原因について捜査しています。