ANA Xは、ANAトラベラーズにて「能登復興ボランティアツアー第2弾！〜能登へ想いを繋ぐ〜」を発売している。東京/羽田〜能登の定期便を利用し、全国から羽田空港経由で参加できる設定とした。輪島市周辺での家財の片付けや土砂出し、仮設住宅への引っ越し支援などの災害ボランティアに加え、のと鉄道「震災語り部観光列車」（七尾〜穴水駅間、約50分）乗車、輪島塗の沈金入れ体験、能登食祭市場や能登ワイナリーの訪問を組み込む。