◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神競馬場・芝１２００メートル）９月２日＝栗東トレセンアイビスサマーダッシュ２着のテイエムスパーダ（牝６歳、栗東・小椋研介厩舎、父レッドスパーダ）が、引き続き好調をキープしている。小椋調教師は「前走後、短期放牧に出して２週前に戻しました。やっぱり夏に強いと思います。暑さも気にしていません」とうなずいた。ここ２戦は直線競馬で復活したが、もともと一昨年のこ